Cocu wijst PSV-uitblinker aan: ‘Hij heeft elk jaar gewonnen aan uitstraling’

Jeroen Zoet is bezig aan zijn vierde seizoen als eerste keeper van PSV en in de afgelopen jaren uitgegroeid tot steunpilaar van het team. Trainer Phillip Cocu is blij met de ontwikkeling die zijn eerste doelman doormaakt en is van mening dat Zoet goed is omgegaan met een tik die hij kreeg te verwerken bij het Nederlands elftal.

Na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona koos bondscoach Danny Blind voor Zoet onder de lat bij Oranje. Later viel de keus ineens op Maarten Stekelenburg, die het goed deed bij Everton. Zoet liet zich niet van de wijs brengen en wil bij PSV laten zien waarom hij in het Nederlands elftal hoort. Hij draait een sterk seizoen en het is mede aan hem te danken dat PSV nog in de race is voor het kampioenschap. Vorig weekend stopte hij nog een strafschop en had hij daarmee een belangrijke bijdrage aan de overwinning op Heracles Almelo.

"Ik denk dat hij uitstekend aan het keepen is en dat is simpel te verklaren", zegt Cocu over de 26-jarige doelman, die volgens hem een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Jeroen heeft elk jaar gewonnen aan uitstraling en je ziet meer rust en zekerheid in zijn spel. Daarnaast laat hij zich niet uit balans brengen bij tegenslag en is hij mentaal sterker geworden. Een blessure of een fout heeft minder impact op hem als persoon. Ook met de situatie bij het Nederlands elftal is hij heel professioneel omgegaan. Dat geeft de groei aan van hem als keeper. Jeroen is op dit moment een van onze bepalende spelers."