‘Geen tranen in mijn ogen als de voorselectie van Oranje bekend wordt'

Ruud Vormer is al drie seizoenen op rij een vaste waarde bij Club Brugge. Ondanks zijn goede spel in de Belgische competitie werd hij door bondscoach Danny Blind nog nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal. Waar er in de Belgische media vraagtekens worden gezet over het uitblijven van een uitnodiging voor Oranje, zegt Vormer er zelf niet zo meer mee bezig te zijn.

Ook Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil, al geruime tijd ploeggenoten van Vormer bij Club Brugge, hoefden nog nooit op een uitnodiging van Blind te rekenen. "Ik had Stefano er laatst bij verwacht. Over mijn eigen situatie zeg ik niets”, zegt Vormer in de Volkskrant. “Het is echt niet zo dat ik met tranen in mijn ogen zit als de voorselectie bekend wordt. Ik weet vaak niet eens dat die eraan zit te komen. De Belgische media zijn er meer mee bezig.”

Of Vormer de komende interlands wordt opgeroepen voor Oranje, hoort hij in maart. Dan staat het WK-kwalificatieduel met Bulgarije (25 maart) en de vriendschappelijke interland tegen Italië (28 maart) op het programma.