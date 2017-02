PSV'er aast op stap naar grotere competitie: 'Elke dag hard blijven werken'

Héctor Moreno staat niet onwelwillend tegenover een vertrek bij PSV. De Mexicaanse verdediger, die vastligt tot de zomer van 2019, is in Eindhoven bezig aan zijn tweede termijn in Nederland en hoopt komende zomer de stap te maken naar een Europese topcompetitie. Mocht de juiste club er niet tussen zitten, dan blijft hij met alle liefde en plezier bij PSV.

De 29-jarige verdediger kwam in 2008 naar Nederland om voor AZ te spelen. Na een aantal jaar bij Espanyol werd hij in 2015 door PSV aangetrokken. Hij voelt zich klaar voor een nieuwe stap. "Mijn mentaliteit is: elke dag keihard blijven werken, zodat ik, als die kans voorbij komt, er ook echt klaar voor ben. Maar deze transferperiode maakte ik mij niet druk. Komt die kans er, dan vind ik dat mooi. Zo niet, ben ik bij PSV ook hartstikke blij."

Een nieuwe stap en daarmee een nieuw land zal even omschakelen worden voor familie Moreno. Hij en zijn gezin zijn al goed ingeburgerd in Nederland. "Ik probeer de taal te leren, en in december vier ik samen met mijn familie Sinterklaas. Met het klimaat heb ik soms nog moeite, maar volgens mij is dat voor jullie niet anders, haha."