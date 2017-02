Clubs hoeven niet aan te kloppen: ‘Hij blijft voor een lange tijd bij Bayern’

Thiago Alcántara zal volgens zijn vader en tevens zaakwaarnemer Mazinho ‘nog jaren’ bij Bayern München blijven spelen. De Spaans international werd in het recente verleden gelinkt aan een terugkeer naar Barcelona en ook waren er geruchten over een transfer naar het Manchester City van Josep Guardiola.

Thiago maakte in 2013 de overstap van Barcelona naar Bayern en werd in zijn eerste drie seizoenen kampioen in Duitsland. Mede door blessureleed kwam de 25-jarige middenvelder nog niet bijzonder veel in actie, maar wist hij al wel zijn stempel te drukken. De ex-speler van Barcelona heeft niet de intentie om te vertrekken en clubs hoeven dan ook niet aan te kloppen. “Hij voelt zich geweldig in München”, zegt Mazinho, voormalig international van Brazilië, in gesprek met TZ. “Hij heeft hier veel vrienden en de manier van leven is vergelijkbaar met die in Barcelona. Dat is ook de reden waarom hij zich goed voelt op het veld.”

“Ik verwacht dat hij voor lange tijd bij Bayern blijft, hopelijk voor jaren. Het gaat goed met de club en er hangt een familiaire sfeer”, vervolgt Mazinho. Volgens de belangenbehartiger is er weinig waar van de geruchten over een eventueel vertrek naar Barcelona of Manchester City. “Spelers van grote clubs zullen altijd aanbiedingen krijgen van andere clubs. Niet alleen vanuit Engeland, ook uit Spanje of Italië. Je moet je comfortabel voelen op de plek waar je bent. Thiago voelt zich goed en dat is de reden dat we aan niets anders denken dan Bayern.”