Draxler hoopt op komst landgenoot bij PSG: ‘Hij is van harte welkom’

Hoewel Mesut Özil tot 2018 onder contract staat bij Arsenal, is het onduidelijk waar zijn nabije toekomst ligt. Wanneer hij geen akkoord bereikt met zijn huidige werkgever over een nieuwe verbintenis, lijkt een vertrek uit Londen komende zomer zo goed als zeker. Julian Draxler zou graag zien dat zijn landgenoot naar Paris Saint-Germain komt.

In Londen hoopt men al maanden op een akkoord met Özil. Vooralsnog is er nog geen akkoord en liggen Europese topclubs op de loer. Draxler zelf maakte vorige maand de overstap van VfL Wolfsburg naar PSG en zou Özil graag naar Parijs zien komen.

Gevraagd naar welke speler hij graag als ploeggenoot zou hebben, hoeft Draxler niet lang na te denken. “Er is wel iemand, maar misschien raak ik in de problemen als ik het zeg. Maar ik zou Mesut Özil hier graag zien”, zegt Draxler tegenover BeIn Sports. “Hij kan in ieder team ter wereld spelen. Als hij hierheen wil komen, is hij wat mij betreft van harte welkom.”