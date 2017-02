‘Barcelona wil profiteren van getreuzel Arsenal en informeert naar status’

Mesut Özil staat bovenaan het lijstje van Barcelona voor de komende transferperiode. Het contract van de Duitse spelmaker loopt in de zomer van 2018 af en een akkoord over een nieuwe verbintenis is nog altijd niet gevonden. Barça heeft volgens de Daily Mirror geïnformeerd naar de status van de gesprekken tussen Arsenal en de Duits international, en is bereid ver te gaan om hem in huis te halen.

Door het uitblijven van een akkoord tussen Özil en Arsenal stelt Barcelona alles in werking om hem naar Camp Nou te halen. De Catalanen hebben immers twee keer eerder gepoogd hem binnen te hengelen. Özil is met een weeksalaris van 208.000 euro topverdiener bij de Engelsen, terwijl hij aast op een wekelijkse bijdrage van 290.000 euro. Daarnaast heeft hij aangegeven dat hij eerst uitsluitsel wil over de toekomst van manager Arsène Wenger voordat hij een besluit neemt over het al dan niet verlengen van zijn contract.

Wanneer Özil en Alexis Sánchez, die in hetzelfde schuitje zit als zijn Duitse ploeggenoot, niet bijtekenen, staat Arsenal voor een dilemma. De club uit Londen zal dan komende zomer tot verkoop over moeten gaan, of het tweetal behouden en hen in de zomer van volgend jaar gratis laten vertrekken. Net als Barcelona houdt ook Bayern München de situatie van Özil in de gaten. De Duitse grootmacht had hem al op het oog toen hij in 2010 voor Real Madrid tekende. De Koninklijke heeft naar verluidt een terugkoopoptie op Özil. Wanneer Arsenal hem zal verkopen, moet de koploper van LaLiga eerst geïnformeerd worden.