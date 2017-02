Van der Sar: ‘Dat zou de loopbaan van Cillessen compleet maken’

Edwin van der Sar kijkt als oud-doelman altijd naar de situatie van de doelmannen die voor het Nederlands elftal in aanmerking komen. De situatie in de voorbije jaren is verre van stabiel geweest, met een komen en gaan van eerste keepers. Van der Sar vindt het daarom mooi dat Jasper Cillessen in de Copa del Rey zijn kans pakt bij Barcelona.

"Cillessen speelde inmiddels toch een redelijk aantal wedstrijden en hij kan zijn niveau blijven verbeteren", zo vertelt Van der Sar in zijn column in De Telegraaf. "Ik zou het mooi vinden als hij zijn truc nog een keer uithaalt. Hij kwam bij NEC in het team en werd nummer één, bij Ajax kwam hij binnen als reserve en knokte zich naar de eerste plek, bij Oranje eveneens en als het hem lukt bij Barcelona maakt dat zijn carrière compleet."

Van der Sar wijst op het dagelijkse trainingsniveau bij Barcelona, met spelers als Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. "Neymar, Suarez en Messi dwingen hem in de partij om het uiterste uit zichzelf te halen. Geweldige leermomenten in mijn ogen. Met als doel het moment te pakken waarop jouw concurrent wegvalt", zo stelt de algemeen directeur van Ajax.