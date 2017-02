‘Eén persoon vond mijn rentree bij United niet leuk’

Patrice Evra maakte afgelopen maand de overstap van Juventus naar Olympique Marseille, maar de Franse club was niet de eerste keus van de linksback. De 35-jarige Fransman verklapt dat hij dicht bij een rentree bij Manchester United was. Uiteindelijk ondertekende Evra toch een contract voor anderhalf jaar met L'OM.

"Ik was heel dicht bij een rentree bij Manchester United", zo erkent Evra in gesprek met Sky Italia. "Ik heb ook met José Mourinho gesproken. Maar er was één persoon, en ik ga zijn naam niet noemen, die mijn rentree waarschijnlijk niet leuk vond. Zelfs de fans waren enthousiast en zouden het geweldig hebben gevonden."

"Toen ik erachter kwam dat de club niets zou doen, heb ik mijn zaakwaarnemer de opdracht gegeven om naar andere clubs uit te kijken. Het project van Marseille overtuigde mij meteen en gaf mij meteen een speciaal gevoel." Marseille, dat vrijdag met 1-0 van FC Metz verloor, staat momenteel zesde in de Ligue 1. Evra kwam inmiddels tweemaal in actie voor de Zuid-Fransen.