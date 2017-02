'Het is balen, maar het is niet zo dat Sergio's carrière opeens voorbij is'

De tijdelijke aanwezigheid van Tim Krul bij AZ is een hard gelag voor Sergio Rochet. De doelman uit Uruguay presteerde wisselvallig onder de lat en vindt zichzelf vanaf vandaag terug op de reservebank, als het team van John van den Brom in eigen huis aantreedt tegen PSV. "Ik vind het ontzettend sneu voor Sergio", bekent Rens van Eijden.

"Hij werkt zich een slag in de rondte om te presteren en krijgt nu ineens een andere keeper voor zich. Dat is óók de voetballerij; keihard", zo vertelt Van Eijden zaterdag in De Telegraaf. In de optiek van de verdediger zal Rochet door de zure appel heen moeten bijten en moeten blijven knokken om er sterker uit te komen. "Het is een goede mentale test voor hem", zo stelt Van Eijden.

"Natuurlijk is het voor Sergio balen, maar ik denk dat hij het ook positief moet bekijken. Hij kan ontzettend veel van Tim leren", zo oordeelt collega Stijn Wuytens. "Hij is pas 23 jaar en heeft de potentie om in de toekomst gewoon weer eerste keeper te worden. Tim is gehuurd voor een half jaartje, het is niet zo dat Sergio’s carrière opeens voorbij is." Zowel Van Eijden als Wuytens is lovend over de kwaliteiten van Krul. "Hij brengt rust. Zeker in de wedstrijden waar veel druk op staat, zoals tegen PSV, kan dat van groot belang zijn", zo erkent laatstgenoemde.