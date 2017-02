Willems: ‘Iedereen zegt, dat hij een beetje vergelijkbaar is met mij’

PSV heeft zaterdagavond tegen AZ geen last van Ridgeciano Haps. De linkerverdediger van de club uit Alkmaar is geschorst voor de onderlinge ontmoeting. De 23-jarige Haps wordt vaak getipt als mogelijke opvolger van Jetro Willems bij PSV.

Willems weet dat voetballiefhebbers vaak de onderlinge vergelijking trekken. "Iedereen zegt, dat hij een beetje vergelijkbaar is met mij. Hij is ook een opkomende linksback en best wel technisch en aanvallend ingesteld. Iedereen ziet hem als een back die in opkomst is, maar hij is geen jong talent meer, want hij is zelfs nog een half jaar ouder dan ik", zo geeft de back van PSV zaterdag in De Telegraaf te kennen.

"Ik hoop dat hij zijn goede ontwikkeling doortrekt en het is jammer voor hem dat hij nou net geschorst is." Haps kwam via de amateurs van Elinkwijk bij AZ terecht. Daarvoor was hij ook actief in de jeugdopleiding van Ajax, dat het uiteindelijk niet in de geboren Utrechter zag zitten. Nu breekt hij door in Alkmaar, waar hij tot medio 2019 op de loonlijst staat.