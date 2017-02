Beugelsdijk: ‘Ik vind het een schandalige regel, dat meen ik serieus’

Tom Beugelsdijk vindt niet dat het tweede doelpunt van Vitesse bij ADO Den Haag had mogen tellen. Na voorbereidend werk van Milot Rashica stond Ricky van Wolfswinkel buitenspel, maar hij bleef van de bal af. Kelvin Leerdam kon de bal wel overnemen en bediende de volledig vrijstaande Van Wolfswinkel, die de eindstand op 0-2 bepaalde.

"Die tweede? Iedereen dacht dat het buitenspel was. Van Wolfswinkel staat buitenspel, loopt naar die bal en blijft er vanaf. Het schijnt een nieuwe regel te zijn, maar ik vind het een schandalige regel. Dat meen ik serieus. Ik weet niet hoe je dit kunt verdedigen", baalt de aanvoerder van ADO voor de camera van FOX Sports.

Beugelsdijk vindt dat Van Wolfswinkel de situatie 'belemmerde'. "Eerst loopt hij naar die bal en daarna stopt ie. Of ik daarop reageer? Ik ga er dan van uit dat het buitenspel is. Vervolgens loopt die rechtsbuiten door, dan moeten we meelopen. Het schijnt een nieuwe regel te zijn, ik vind het allemaal prima. Hier moet je toch gewoon fluiten man. Om het jaar is de regel weer anders. Ieder jaar studeren? Ik word er gek van."