‘Ik ben niet bang voor mijn plek, ik geloof dat ik wat toevoeg aan Feyenoord’

Karim El Ahmadi is teruggekeerd van de Afrika Cup en krijgt zondag meteen een basisplek tegen zijn ex-club FC Twente, zo liet trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag doorschemeren. "Voor wie El Ahmadi terugkeert, zien jullie dan", voegde de trainer van Feyenoord daaraan toe. Steven Berghuis verwacht in ieder geval 'gewoon' te mogen blijven staan.

De afgelopen weken speelde Jens Toornstra als rechtshalf op de positie van El Ahmadi. De kans bestaat dat Toornstra wordt doorgeschoven naar de rechtsbuitenpositie, waardoor Berghuis op de bank zou belanden. Daar maakt de buitenspeler zich echter niet druk om. "Nee, ik ben niet bang voor mijn plaats. Ik heb vertrouwen in mezelf en heb het gevoel dat ik wat toevoeg aan dit Feyenoord. We weten nog niet voor wie de trainer kiest", vertelt Berghuis aan de NOS.

"Karim ligt goed in de groep, iedereen is blij dat hij weer terug is", aldus de aanvaller, die evenals El Ahmadi een verleden heeft in Enschede. Berghuis begon zijn profcarrière in 2011 bij FC Twente. "Ik was jong en brutaal. Nu ben ik veel zelfbewuster. Ik ken de coach goed. René Hake trainde toen Jong Twente. Ik ken nog één of twee spelers van dit elftal, meer eigenlijk niet. Toen ik bij Twente speelde was dat een topteam met onder anderen Nacer Chadli en Bryan Ruiz."