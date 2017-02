Wenger aangepakt: ‘Waarom haalde je hem bijna? Waarom niet echt?’

Arsène Wenger erkende vrijdag zijn belangstelling in het verleden voor N'Golo Kanté. De trainer van Arsenal probeerde de middenvelder tweemaal naar het Emirates Stadium te halen, maar afgelopen zomer gaf Kanté de voorkeur aan Chelsea. Volgens analist Jamie Redknapp zou Arsenal zich daar niet zo makkelijk bij moeten neerleggen.

"Arsène Wenger zei dat Arsenal hem tweemaal probeerde vast te leggen. Voor mij is dat gewoon niet goed genoeg", zegt de kritische oud-voetballer van onder meer Liverpool. "Waarom haalde je hem bijna binnen? Waarom haalde je hem niet echt? Arsenal is actief in de Champions League en heeft genoeg geld om competitief te zijn."

"Het is een verschrikkelijk slecht teken als Arsenal hem niet binnen kan halen. Hij zou er perfect hebben gepast", oordeelt Redknapp in de Engelse media. Kanté maakte voor circa 35,5 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Chelsea. Hij heeft zich uitstekend aangepast bij the Blues en geldt als sterkhouder van de koploper van Engeland. Zaterdag speelt Chelsea in eigen huis tegen het Arsenal van Wenger.