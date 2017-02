‘Higuaín is als een klein kind dat je boos maakt, je wilt hem iets aandoen’

Napoli hield afgelopen zomer 94 miljoen euro over aan de verkoop van Gonzalo Higuaín aan Juventus en de ploeg van Maurizio Sarri bewijst dit seizoen ook zonder de Argentijnse topspits een hoog niveau te kunnen halen. De Napolitanen staan derde in de Serie A en bereikten tevens de knock-out fase van de Champions League. Toch hield Sarri een wrange nasmaak over aan de transfer van Higuaín.

"Zijn vertrek kwam op een slecht moment", erkent de succestrainer in gesprek met Sky Italia. "Ik kon de stap naar de Engelse competitie wellicht verwachten, maar ik hield geen rekening met een transfer naar Juventus. Dat maakte het alleen maar erger. Ik hoorde een tijdje niets van hem, ik wilde ook niets van hem horen. De situatie is als een klein kind dat je boos maakt: je wilt hem even iets aandoen, maar het blijft je kind.’’

Sarri is lovend over de kwaliteiten van Higuaín, die deze jaargang met vijftien competitietreffers behoorlijk aan de verwachtingen voldoet bij Juventus. "Ik heb altijd gezegd dat hij de beste pure spits ter wereld is. Dat vertelde ik hem niet vaak persoonlijk, want hij moest meer van zichzelf eisen. Daarom ging ik vaker de discussie aan met hem dan dat ik hem complimenteerde, maar publiekelijk heb ik hem altijd geprezen", besluit de Italiaanse oefenmeester.