VVV haalt uit tegen De Graafschap, Den Bosch wint derby na wereldgoal

VVV-Venlo blijft op titelkoers in de Jupiler League. De koploper was vrijdagavond met 4-1 te sterk voor laagvlieger De Graafschap. Naaste belager Jong Ajax won met diezelfde score van RKC Waalwijk. Nummer drie FC Volendam ging met 3-1 onderuit bij FC Emmen; hekkensluiter Achilles'29 pakte voor het eerst sinds 19 augustus 2016 een punt op verplaatsing, nota bene bij nummer vier MVV Maastricht.

VVV Venlo - De Graafschap 4-1

VVV draagt zijn titelaspiraties wekelijks uit en liet er ook tegen De Graafschap geen misverstand over bestaan welke ploeg deze jaargang de titelfavoriet is in de Jupiler League. Vito van Crooij scoorde vorige week in de met 0-3 gewonnen wedstrijd bij Oss al tweemaal als invaller en opende tegen De Graafschap binnen vijf minuten de score. De aanvaller liep tegen een schot van Joey Sleegers aan en bezorgde de gastheren daarmee een droomstart. Roel Janssen verdubbelde voorts de voorsprong uit een scrimmage, alvorens Clint Leemans vanaf de strafschopstip voor de 3-0 zorgde en Jonathan Opoku het kwartet completeerde voor de succesformatie van Maurice Steijn. De oefenmeester gunde de van Arsenal gehuurde Gedion Zelalem vervolgens zijn debuut en zag Piotr Parzyszek in de slotfase nog wat terugdoen namens De Superboeren.

Jong Ajax - RKC Waalwijk 4-1

Jong Ajax morste dit seizoen voor eigen publiek pas vier punten en de Amsterdammers traden met een sterke ploeg aan tegen RKC Waalwijk, dat drie van zijn laatste vier duels op vreemde bodem had verloren. Coach Marcel Keizer had de beschikbaarheid over onder meer Heiko Westermann, Abdelhak Nouri, Václav Cerný en Frenkie De Jong en laatstgenoemde tekende op slag van rust voor de 1-0. De bezoekers lieten zich echter niet kennen en nivelleerden de score al vroeg in de tweede helft via Pieter Langedijk, die doelman Norbert Alblas klopte vanaf elf meter na een handsbal van Leon Bergsma. Ajax ging daarna op zoek naar een nieuwe voorsprong en vond die op het uur. Carel Eiting ging een combinatie aan met Nouri en gaf Tamati Williams vervolgens het nakijken. Het betekende alweer het zestigste doelpunt dit seizoen voor Jong Ajax, dat daarmee veruit de meest productieve ploeg in de Jupiler League is en uiteindelijk via opnieuw Eiting en Noussair Mazraoui uitliep naar een ruime overwinning.

FC Emmen - FC Volendam 3-1

In een gelijk opgaande openingsfase was het Gersom Klok die Emmen met zijn eerste doelpunt deze voetbaljaargang aan de leiding bracht. De middenvelder werd in stelling gebracht door Alexander Bannink en verschalkte Hobie Verhulst vervolgens met een harde schuiver. De thuisploeg domineerde en verdubbelde de score nog voor rust via Frank Olijve. Volendam verkleinde de achterstand tien minuten voor tijd nog wel via Bert Steltenpool, maar Cas Peters krikte de marge toch weer op naar twee via een elfmetertrap.

MVV Maastricht - Achilles'29 0-0

Achilles verloor tien van zijn elf uitwedstrijden dit seizoen en trainer Eric Meijers zal de eerste helft die zijn manschappen produceerden in De Geusselt dan ook koesteren. De Heikanters waren weliswaar de onderliggende partij, maar hielden knap stand en kregen zelfs de beste kans van het treffen voor de thee via Barry Beijer. Het schot van de verdediger werd echter van de doellijn gehaald door Alessandro Ciranni. Na rust vervulde Robbert te Loeke een heldenrol voor Achilles. De doelman redde op schoten van Thomas Verheijdt, Joeri Schroyen en Patrick N'Koyi en bezorgde de hekkensluiter zo het eerste punt buitenshuis sinds 19 augustus van het vorige jaar.

SC Cambuur - Helmond Sport 3-0

De Friezen kenden een droomstart voor eigen publiek. Stefano Lilipaly legde de bal in het strafschopgebied klaar voor Jordy van Deelen en de rechtsback rondde koelbloedig af. Even daarna kreeg Helmond een goede mogelijkheid. Robert Braber kon binnenkoppen, maar Harm Zeinstra ving de bal op. Winteraanwinst Tarik Tissoudali, die een uitstekende wedstrijd speelde, vond aan de overzijde keeper Ferhat Kaya op zijn pad. Omdat Jordy Thomassen van Helmond Sport vlak voor rust centimeters naast kopte, nam Cambuur de voorsprong mee de rust in. In het tweede bedrijf werd die marge uitgebreid. Lilipaly nam de 2-0 voor zijn rekening met een hard schot, na een uitstekende lage voorzet van Marvin Peersman. Zeinstra pakte twintig minuten voor tijd een penalty van Thomassen en tot overmaat van ramp voor Helmond Sport werd het vlak voor tijd 3-0 door Jamiro Monteiro.

FC Den Bosch - NAC Breda 2-1

De openingsfase van de provinciederby werd gekenmerkt door felle strijd, maar niet door veel doelpogingen. Juventus-huurling Stefano Beltrame zorgde na 25 minuten voor een opleving: hij speelde Fabian Sporkslede uit en zijn pegel spatte uiteen op de lat. Een kopbal van Mario Bilate werd daarna van de lijn gehaald. FC Den Bosch bleef zoeken naar het openingsdoelpunt en dat kwam er vlak voor rust op fraaie wijze. De Belg nam de bal buiten het zestienmetergebied goed aan, maakte een knappe passeerbeweging en haalde doeltreffend uit in de bovenhoek. Bilate miste halverwege de tweede helft een goede kans op de 2-0. Via Zija Azizov kwam dat doelpunt er toch, na een heerlijke assist van Jordy van der Winden. Debutant Jari Oosterwijk zorgde met een strafschop voor de eindstand.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 0-2

Het belofteteam van Utrecht vergaarde achttien van zijn twintig punten dit seizoen in de thuiswedstrijden en in de laatste vier duels voor eigen publiek wonnen de Domstedelingen liefst drie keer. Toch was het Jong PSV dat in de eerste helft de lakens uitdeelde op Sportpark de Westmaat. Philippe Rommens benutte na ruim een kwartier spelen een vrije trap en nog voor rust verdubbelde clubtopscorer Sam Lammers met zijn elfde competitietreffer de voorsprong voor de Eindhovense formatie. Utrecht zocht na de onderbreking nadrukkelijk naar een aansluitingstreffer, maar het ontbrak het team van Robin Pronk aan de stootkracht om de gasten echt in verlegenheid te brengen.

FC Eindhoven - Almere City 4-1

Er staat dit seizoen in eigen huis geen maat op FC Eindhoven en het elftal van Ricardo Moniz ging ook tegen Almere City voortvarend van start. Verdediger Sebastiaan de Wild scoorde na tien minuten spelen uit een vrije trap van Dario van den Buijs en bezorgde de thuisploeg zo al een vroege voorsprong. In een hectische slotfase in het eerste bedrijf kwam Almere op gelijke hoogte via Arsenio Valpoort, maar verloor het ook Paul Quasten met een rode kaart. De verdediger haalde de bal na een poging van Rai Vloet met de handen van de doellijn en kon vroegtijdig gaan douchen. De daaropvolgende strafschop van Van den Buijs werd vervolgens gekeerd door Chiel Kramer. Eindhoven ging na de pauze op zoek naar de zege en profiteerde uiteindelijk in het laatste kwartier van de overtalsituatie. Eerst tikte Alemão binnen na een voorzet van Jari Vandeputte, waarna Mart Lieder luttele minuten erna voor de beslissing zorgde. Vandeputte tekende in de blessuretijd nog voor de 4-1.

Telstar - FC Oss 3-1

Telstar kreeg de beste kansen in het eerste bedrijf, maar het was Oss dat de kleedkamers halverwege opzocht met een voorsprong. Cihat Çelik werd bediend door Rick Stuy van den Herik, waarna de jonge aanvaller fraai afrondde. Mohammed Ajnane nam De Witte Leeuwen vervolgens bij de hand. De middenvelder bracht de score halverwege het tweede bedrijf in evenwicht vanaf de stip, waarna hij in de slotfase ook nog voor de 2-1 zorgde. Het slotakkoord was weggelegd voor Floris van der Linden, die Ronald Koeman junior vakkundig omspeelde en het leder vervolgens in een leeg doel kon schuiven.

FC Dordrecht - Fortuna Sittard 2-2

Dordrecht, de nummer negentien van de Jupiler League, had in de openingsfase het balbezit. Dat leidde dit seizoen niet altijd tot succes, maar ditmaal vertaalden de Schapenkoppen dat gauw naar een 1-0 voorsprong. Alvin Daniels strafte een verdedigende fout van Fortuna genadeloos af en schoot fraai binnen in zijn honderdste competitieduel. Hij luisterde het jubileum vervolgens ook op met een assist op de vrijstaande Joris Kramer, die met een wippertje de score verdubbelde. Fortuna verzuimde tot tweemaal toe om iets terug te doen. Daar slaagden de Limburgers na de onderbreking echter wel in. Debutant Finn Stokkers bracht de spanning terug en dat was gezien het spelbeeld verdiend. Fortuna was sterker en maakte uiteindelijk ook de 2-2 dankzij Roald van Hout. Daar zou het uiteindelijk bij blijven.