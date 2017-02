Vitesse krijgt angstgegner in twee minuten op de knieën

Vitesse is vrijdagavond opgeklommen naar de vijfde plek in de Eredivisie. Het team van Henk Fraser speelde geen sterke eerste helft bij ADO Den Haag, maar scoorde binnen twee minuten tweemaal en kwam vervolgens zelden in de problemen: 0-2. ADO blijft daardoor vijftiende staan en moet hopen dat het komend weekend niet onder de rode streep belandt.

Vitesse won slechts een van de acht voorgaande Eredivisie-wedstrijden in Den Haag, maar de slechte vorm van ADO gaf reden tot optimisme. De ploeg van Zeljko Petrovic wacht nog op de eerste overwinning van het kalenderjaar. Mede door de teleurstellende prestaties liet ADO zich niet onbetuigd op de transfermarkt; aanwinsten Guyon Fernandez, Nasser El Khayati en Randy Wolters debuteerden direct in de basis. Wolters en Fernandez speelden een hoofdrol bij de eerste kans voor de thuisploeg. De buitenspeler mocht tot driemaal toe een voorzet geven op de spits, die naast het doel van Eloy Room kopte.

Gaandeweg de eerste helft kwam Vitesse wat vaker op de vijandelijke helft. Echte kansen leverde het niet op, totdat de Arnhemmers in een tijdsbestek van twee minuten plots tweemaal toesloegen. Na een klein halfuur was het eerst de beurt aan Adnane Tighadouini. Ricky van Wolfswinkel legde de bal klaar en Tighadouini passeerde doelman Ernestas Setkus met een schuiver in de verre hoek. Ook bij de 0-2 was Van Wolfswinkel belangrijk. Hij stond buitenspel en liet de bal bewust lopen voor Kelvin Leerdam, die vervolgens weer Van Wolfswinkel bediende. Het was voor de spits een koud kunstje om zijn tiende van het seizoen binnen te tikken.

Daarmee passeerde Van Wolfswinkel zijn ploeggenoot Lewis Baker op de lijst van clubtopscorers. Het waren pas de eerste twee doelpogingen van Vitesse, maar ze waren genoeg voor een 0-2 ruststand. Na rust was Vitesse de betere ploeg en kreeg zeeën van ruimte van het zoekende ADO. Het leek wachten de derde treffer. Setkus moest een kopbal van Leerdam keren en Tighadouini schoot naast. Namens ADO probeerde Wolters het eens, maar ook zonder succes. Ook een kopbal van invaller Mike Havenaar sorteerde niet het gewenste effect. Kort voor tijd voorkwam Van Wolfswinkel dat Ruben Schaken kon binnenkoppen, nadat Room volledig mistastte.