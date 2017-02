Tottenham Hotspur wil transfersom Bale overtreffen

(The Sun)

Joe Hart heeft komende zomer de nodige opties. West Ham United is van plan om zo’n achttien miljoen euro te betalen voor de komst van de Engelse doelman, die momenteel op huurbasis bij Torino speelt. (The Sun)

Frank Lampard hing donderdag zijn voetbalschoenen aan de wilgen, maar had nog een lucratief avontuur aan kunnen gaan. Hebei China Fortune bood de Engelsman een weeksalaris van 450.000 euro. (Daily Star)

Bayern München is de laatste club die met Alli in verband wordt gebracht.

(The Times)

Claudio Bravo verloor deze week zijn basisplek bij Manchester City en AC Milan volgt de situatie belangstellend. De Serie A-club ziet wel wat in de komst van de voormalig keeper van Barcelona. (Sky Italia)