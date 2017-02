Tuchel uit kritiek op sterspeler: ‘Zulke statements helpen dan niet’

In navolging van sportief directeur Michael Zorc heeft ook trainer Thomas Tuchel van Borussia Dortmund zich kritisch uitgelaten over sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang. De spits sprak onlangs openlijk uit komende zomer een transfer te willen maken en dat is hem niet in dank afgenomen bij zijn huidige club..

"Zulke statements helpen niet in de voorbereiding op een wedstrijd", vertelt Tuchel in aanloop naar de topper van zaterdagmiddag tegen RB Leipzig. "Er zijn momenten dat zoiets ongelegen komt en de vraag is of je dergelijke uitlatingen in het openbaar moet doen. Het is echter niet iets waar we te veel waarde aan moeten hechten'', nuanceert de oefenmeester, die momenteel met zijn elftal op een vierde plaats staat in de Bundesliga.

"Als je het interview in detail bekijkt, dan zie je dat hij zichzelf de fundamentele vraag stelt of hij zijn carrière hier wil beëindigen of ooit een volgende stap wil maken", vervolgt Tuchel tegenover diverse Duitse media. "Wat voor mij telt, is dat hij presteert. Hij is bereid alles te geven en ik zeg het keer op keer: we zullen onze doelstellingen niet bereiken zonder Auba."