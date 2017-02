‘Het is tijd voor Rooney om verder te kijken, hij is van wereldklasse’

Wayne Rooney is dit seizoen voornamelijk invaller en volgens Paul Ince zou de aanvoerder van Manchester United er goed aan doen om in de zomer te vertrekken bij the Red Devils. De voormalig topspits is van mening dat Rooney nog altijd van grote waarde kan zijn op het hoogste niveau.

"Als ik in zijn positie zat, op zijn leeftijd, dan zou het uitgesloten zijn dat ik bij United blijf", schrijft Ince in een column voor Paddy Power over de aanvaller. "Rooney is 31 en hij heeft nog altijd veel te bieden. Hij wil spelen, elke wedstrijd spelen. Zijn tijd bij United zit erop als zij hem dat niet meer kunnen bieden. Hij is te goed om bij United een rol in de marge te hebben en het is tijd om verder te kijken.''

Ince benadrukt dat de sleet er nog lang niet op zit bij Rooney. "Men zou niet eens moeten suggereren dat het gedaan is met Rooney op het hoogste niveau. Het is respectloos om dat te suggereren", vindt de ex-speler van onder meer United en Liverpool. "Hij is van wereldklasse en hij heeft dat keer op keer bewezen op het hoogste niveau. Er wordt veel gesproken over een stap naar China of de Verenigde Staten, maar hij heeft nog steeds veel te bieden in de top van de Premier League."