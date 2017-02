‘Het zal ’too good to be true‘ hebben geleken, dat was voor ons ook zo’

Roda JC Kerkrade prijst zich gelukkig met de komst van investeerder Aleksei Korotaev. De nieuwe mede-eigenaar werd vrijdag officieel gepresenteerd en sprak de ambitie uit om binnen vijf jaar in de Champions League te spelen met Roda JC. Ton Caanen blikt in gesprek met Voetbal International terug op het proces voorafgaand de komst van Korotaev.

"Via Stijn Janssen, een supporter van de club, zijn we bij Aleksei uitgekomen", vertelt de technisch directeur van Roda JC. "Voor de buitenwereld is het heel snel gegaan. Het zal too good to be true hebben geleken, dat was voor ons ook zo. Maar houd dat idee maar vast, want het is wel zo."

Caanen was 'een en al oor' toen Janssen sprak over de Zwitserse zakenman. Daarna deed Caanen zelf onderzoek en lichtte hij de directie in. "4 januari kwam Aleksei met Janssen om club te leren kennen en mensen te leren kennen. Sindsdien is het enthousiasme gegroeid. Korotaev is een enorme liefhebber, een bewogen man die houdt van voetbal. Ik hoop dat het goede gevoel dat wij hebben op jullie overkomt."