Mourinho: ‘Ik verspil mijn tijd niet, ik weet welke spelers onhaalbaar zijn’

Manchester United investeerde vorige zomer bijna tweehonderd miljoen euro in zijn selectie, maar the Red Devils worden altijd in verband gebracht met nieuwe namen. Manager José Mourinho geeft aan dat hij zich op dit moment niet bezighoudt met het versterken van zijn team.

"Het slaat nergens op om over de transferperiode te spreken in februari", vertelt de Portugese keuzeheer op het digitale thuis van United. "De volgende transferperiode begint pas in de zomer en tot die tijd heb ik jullie niets te vertellen. Het enige wat ik kan herhalen, is wat ik jullie op de laatste dag in januari ook al vertelde. Ik weet wat ik wil."

Mourinho staat momenteel op een zesde plaats in de Premier League met zijn ploeg. "Ik werk nu zo'n zeven maanden samen met mijn spelers. Ik ken hen nu beter dan zes of zeven maanden geleden", vervolgt hij. "Ik ben erg realistisch. Ik weet welke spelers onhaalbaar zijn. Ik houd er niet van om me bezig te houden met onrealistische transfers, het is verspilling van tijd."