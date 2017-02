Bayern-ster geeft toe: ‘Tussen mij en Robben liep het wat moeizaam’

Na hun eerste kennismaking bij Bayern München was er geen klik tussen Robert Lewandowski en Arjen Robben. De aanvallers hebben inmiddels een hechte band, maar de Pool geeft vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad toe dat er wat opstartproblemen waren.

"Tussen mij en Arjen Robben liep het in het begin wat moeizaam", vertelt Lewandowski. "Het was wennen, daar ben ik eerlijk in. De afstemming klopte nog niet helemaal, onze manieren van spelen verschilden. Maar moet je nu eens kijken..."

Lewandowski noemt Robben een 'geweldige voetballer en een prettig mens'. De twee weten tegenwoordig precies wat ze aan elkaar hebben. "Inmiddels hebben we in het veld aan één oogcontact of een halve seconde genoeg om elkaar te vinden. Dat is heerlijk spelen. Hij weet wat ik wil, en andersom."