Koeman: ‘Onbespreekbaar om Zlatan voor zeven miljoen te laten gaan’

Zlatan Ibrahimovic verliet Ajax in 2004 op de slotdag van de zomerse transfermarkt voor Juventus. De aanvaller kon niet goed overweg met zijn ploeggenoten en zijn vertrek was mede daardoor onvermijdelijk. Er werd destijds wel gesteggeld over de transfersom die Ibrahimovic moest opleveren, verklapt toenmalig trainer Ronald Koeman.

"Op een gegeven moment was een transfer niet meer tegen te houden", blikt de oefenmeester terug in gesprek met Helden. "Ik was het alleen niet eens met Louis van Gaal, toen technisch directeur, die zei dat als we zeven of acht miljoen konden vangen, Zlatan verkocht mocht worden. Dat was voor mij onbespreekbaar."

Koeman erkent dat Ibrahimovic niet tegen te houden was, maar kon zich pas neerleggen bij het dubbele bedrag. "Bracht hij niet iets van zeventien miljoen euro op?", vraagt Koeman zich openlijk af. Ibrahimovic, die in Amsterdam in de clinch lag met onder meer Rafael van der Vaart, kostte zestien miljoen euro.