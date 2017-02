Anelka: ‘Ik ben hier gekomen omdat ik denk dat het een geweldige club is’

Roda JC stuntte afgelopen week met het binnenhalen van Nicolas Anelka. De Fransman werd vrijdag gepresenteerd in Kerkrade en gaat zich de komende tijd bemoeien met de jeugdopleiding van de Limburgse club. Anelka is blij met zijn nieuwe uitdaging.

“Nederland is een geweldig land dat veel grote voetballers heeft voortgebracht: Seedorf, Bergkamp, Overmars, Sneijder, Van Persie. Ik kende Roda JC zelf ook al uit het verleden”, vertelt Anelka op een persconferentie. “Het is een grote club en heeft in Europa gespeeld. Ik heb de club ook zien spelen. Dus ik zei: Waarom niet?”

“Ik ben blij hier te zijn. Ik ben hier gekomen omdat ik denk dat het een geweldige club is. En ik wil mijn vriend helpen, en daarmee de club. Er lopen hier getalenteerde spelers in het eerste elftal en in de jeugdopleiding rond. Ik ga kijken wat hier beter kan”, zegt de Fransman. Afgelopen week ontstond er ophef rondom zijn persoon, omdat hij in het verleden antisemitische gebaren zou hebben gemaakt. “Ik heb niets tegen de Joden, ik denk er niet aan op het veld. Het was in Engeland, ik ben bestraft maar ik ben niet schuldig. Het is drie jaar geleden, we moeten nu vooruit.”