‘Over vijf jaar moet Roda naar de Champions League’

Aleksei Korotaev investeerde vorige week een behoorlijk bedrag in Roda JC. De Zwitserse investeerder gaf vrijdag voor het eerst een persconferentie in Kerkrade en liet over zijn ambities geen misverstand bestaan. Binnen vijf jaar moet er Champions Leaguevoetbal gespeeld worden in Kerkrade.

“Ik moet voorzichtig zijn, want ik wil niet te veel druk op de ploeg leggen, maar ik ben wel ambitieus. Over vijf jaar zou ik Champions League willen spelen met Roda JC”, sprak Korotaev zijn ambities uit. “Ik hoop nog vijftig jaar verbonden aan de club te zijn. Ik wil dit project op de lange termijn ontwikkelen, dit is niet voor twee of drie jaar.”

“Belangrijkste argument om in Roda te investeren? Veel dingen. Nogmaals: de mensen, het feit dat ze naar het niveau willen waarvan ik verwacht dat de club komt. Ze zijn gemotiveerd en willen ook het hoogst mogelijke realiseren: Champions League”, stelt de Zwitserse investeerder. “Het is een droom die uitkomt. Ik ben vereerd en wil graag iedereen bedanken. Ik ben er klaar voor.”