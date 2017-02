Ploeggenoot lovend: ‘Depay combineert graag, dat ligt mij erg goed’

Memphis Depay speelde tot dusver drie wedstrijden in het shirt van Olympique Lyon. In die wedstrijden scoorde de aanvaller nog niet en verzorgde hij ook nog geen assist. Desondanks valt Depay al behoorlijk in de smaak bij les Gones, Alexandre Lacazette is zeer te spreken over hem.

“Hij combineert graag met zijn ploeggenoten. Dat ligt mij goed”, zegt de spits op de website van Olympique Lyon. “Memphis speelt bovendien graag in de kleine ruimte. Hij is een jonge speler en in een jonge groep terechtgekomen. Dan is het ook makkelijker aanpassen. Hij kent al een paar Franse woorden.”

Komend weekeinde staat de wedstrijd tegen Saint-Etienne op het programma, een zwaarbeladen wedstrijd voor Olympique Lyon. “We zijn gewend aan de controverse rond de wedstrijd. Het stadion zal een hekstenketel zijn”, stelt Lacazette, die al sinds de jeugd bij Olympique Lyon speelt. “Ik maak de derby al vanaf jongs af aan mee. Het hoort erbij.”