Bosz looft linksback: ‘Hij is een uitstekende speler in de kleine ruimte’

Daley Sinkgraven groeide dit seizoen uit tot de vaste linksback van Ajax. Ondanks kritiek van de buitenwacht, is trainer Peter Bosz nog altijd zeer te spreken over de linkerverdediger. Volgens de oefenmeester maakt Sinkgraven met zijn spel het middenveld van de Amsterdammers beter.

“Ajax heeft over het algemeen meer de bal dan de tegenstander en daar is ons elftal op ingericht. Zoals we ook kiezen voor spelers die in een kleine ruimte hun meerwaarde hebben”, stelt Bosz tegenover Ajax Life. “Dat geldt zeker voor Daley, hij is een uitstekende speler in kleine ruimtes. Over het algemeen speelt Daley ballen naar dezelfde kleur, dan help je het middenveld al. Als je de bal dan ook nog eens inspeelt op het goede been, help je het middenveld nog meer.”

“Dan wordt het gemakkelijker voor je medespelers”, gaat Bosz verder. Met Sinkgraven in de basis, verloor Ajax nog geen wedstrijd. “Ik ken deze cijfers niet, maar zoals ik tegen voetbal aankijk: het kan nooit van een speler afhangen. Een elftal moet op elkaar afgestemd zijn, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Ik vind het daarom onterecht om te zeggen dat Ajax meer punten haalt omdat Daley nu linksback speelt.”