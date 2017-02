Duurste Bayern-aankoop aller tijden: ‘Had gekund dat ik moest stoppen’

Javi Martínez kampte de afgelopen seizoenen met diverse blessures, maar speelt dit seizoen relatief veel wedstrijden. De Spanjaard kwam vier seizoenen geleden voor veertig miljoen euro over van Athletic Club. Het scheelde niet veel, of Martínez moest door blessures noodgedwongen stoppen met voetballen.

“De laatste drie, vier jaar had ik veel problemen, het was een zeer ernstige blessure. Het was mogelijk dat ik niet meer zou kunnen spelen. Ik ben erg dankbaar dat ik weer kan spelen, doen wat ik wil en waar ik van houd”, zegt de verdediger tegen Goal. “Dit jaar is heel belangrijk voor mij, want na twee of drie jaar waarin ik niet meer dan vijftien wedstrijden heb kunnen spelen, wil ik laten zien dat ik op een hoog niveau kan spelen en het goed kan doen.”

Ondanks zijn forse prijskaartje, staat de Spanjaard graag in de schaduw. “Je hebt ook subtiele spelers nodig die in de schaduw werken, die niet altijd in de kranten staan. Ik wil altijd mijn team helpen en het kan me niet schelen of ik op de eerste pagina van de krant sta of dat mensen shirts met mijn naam kopen”, stelt Martínez. “Ik wil het niet, ik heb het niet nodig. Alles wat ik nodig heb zijn de overwinningen, de drie punten. Ik probeer mijn team te helpen, zodat we het beste team van de wereld kunnen zijn."