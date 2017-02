Mourinho haalt jonge keeper terug na ‘significante blessure bij eerste elftal’

Manchester United heeft doelman Dean Henderson voortijdig teruggehaald van zijn verhuurperiode bij Grimsby Town. The Red Devils hebben te maken gekregen met een zware blessure bij Joel Pereira, waardoor José Mourinho bij het eerste elftal slechts kon beschikken over David de Gea en Sergio Romeiro.

“Grimsby Town kan bevestigen dat United per direct een einde heeft gemaakt aan de verhuur van Henderson”, laat de in de League Two uitkomende ploeg weten in een officiële verklaring. “Dean is teruggeroepen door zijn club vanwege een significante blessure bij het eerste elftal. In zijn korte periode bij the Mariners kwam hij zeven keer in actie en hield hij vier keer de nul.”

Pereira maakte afgelopen zondag zijn debuut voor United in de FA Cup-wedstrijd tegen Wigan Athletic. Een dag later keepte hij ook bij de beloften, maar daarna sloeg het noodlot toe: de twintigjarige doelman blijkt een kruisband te hebben afgescheurd. Henderson maakt het seizoen zodoende af als derde doelman.