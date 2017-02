‘Twee maanden geleden had ik nog helemaal niet aan Italië gedacht’

De overgang van Hans Hateboer naar Atalanta kwam dinsdag rond. In eerste instantie leek de verdediger pas in de zomer te vertrekken bij FC Groningen, maar maandag kwam zijn vertrek in een stroomversnelling. Tot voor kort had Hateboer helemaal niet gedacht aan een overstap naar Italië.

“Twee maanden geleden had ik nog helemaal niet aan Italië gedacht, maar vooral aan Engeland of Duitsland. Hoe meer ik erover nadacht, hoe interessanter het werd en hoe meer zin ik erin kreeg. Nu is het zover”, zegt Hateboer op de website van FC Groningen. Begin januari was hij al op bezoek in Bergamo. “Toen heb ik al een rondleiding gekregen bij de club en gesproken met de president en de technisch directeur. De taal is overigens nog wel een barrière, omdat bijna niemand Engels spreekt.”

“De fysio, die zo’n vijftien jaar bij de club werkt, is een soort tolk. En ook een Franse jongen, die gelijktijdig met mij werd aangetrokken, spreekt Engels. We zitten samen in een hotel”, vervolgt de 23-jarige verdediger, die verwacht komend weekeinde al in de selectie te zitten voor de wedstrijd tegen Cagliari. Andere zaken moet Hateboer nog wel regelen. “Bankzaken, een huis, een auto. Nee, ik ga niet in een Ferrari rijden, haha. Het is ‘gewoon’ een Volvo geworden. Alles in en rond de club is perfect geregeld."