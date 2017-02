‘Aan ons de taak om maximale druk op Ajax en Feyenoord te houden’

Voor PSV staat komend weekeinde de op papier lastige uitwedstrijd bij AZ op het programma. De Eindhovenaren mogen met het oog op de ranglijst geen fout meer maken. Trainer Phillip Cocu is zich daarvan bewust, maar gelooft dat zijn ploeg nog altijd met het kampioenschap aan de haal kan gaan.

“Natuurlijk is de afstand op Feyenoord aanzienlijk, maar er zijn nog veel punten te winnen. Vorig seizoen heeft uitgewezen dat het ook op het laatste moment mogelijk is een titel te winnen”, zegt Cocu op de wekelijkse persconferentie. “Ik denk dat er nog genoeg mogelijk is, maar de realiteit is dat we niet of nauwelijks iets mogen laten liggen. Aan ons de taak om maximale druk op Ajax en Feyenoord te houden.”

Ook Feyenoord, met een uitwedstrijd tegen FC Twente, en Ajax, dat op bezoek gaat bij Roda JC, hebben op papier een lastige wedstrijd op het programma staan. “Ieder weekend is belangrijk. Op momenten dat je het het minst verwacht gebeuren vaak de gekste dingen. Soms worden juist op papier eenvoudige wedstrijden niet gewonnen. Voor ons is het duidelijk: wij kunnen ons geen fout veroorloven. Wie mentaal het sterkst is, gaat met de schaal aan de haal.”