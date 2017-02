‘Natuurlijk word ik daar beter van, Ajax wil altijd de beste spelers hebben’

Amin Younes maakt een moeilijk seizoen door en slaagde er in de Eredivisie nog geen een keer in om het net te vinden. De Duitse vleugelaanvaller krijgt er nu met miljoenenaankoop David Neres een nieuwe concurrent bij en zou weleens zijn plekje in de basis kwijt kunnen raken. Volgens Younes is het echter alleen maar goed als er nieuwe spelers bij komen.