‘Niet interessant, anders was Ajax concreter geworden’

Ajax was gedurende de winterse transferperiode volop op zoek naar versterking op de vleugels en sloeg op deadline day toch nog toe met de komst van de Braziliaan David Neres. In de tussentijd werden de Amsterdammers met een flink aantal namen in verband gebracht en een daarvan was sc Heerenveen-aanvaller Sam Larsson.

Gerry Hamstra, de technisch manager van de Friezen, denk echter dat Ajax nooit serieus geïnteresseerd is geweest in de Zweed: “Het is niet interessant genoeg geweest, anders zou het concreter zijn geworden”, doet hij uit de doeken tegenover Omrop Fryslân. “Het mooie is dat iedereen het over Sam heeft, maar er speelt ook wat rond andere jongens. Sam is een goede speler, daar is altijd belangstelling voor. Maar we hebben duidelijk, en niet alleen tegen Sam, gezegd dat we de groep bij elkaar willen houden.”

Een club uit de Ligue 1 meldde zich nog wel op de valreep voor spits Henk Veerman. Van een transfer is het echter niet meer gekomen: “Via een tussenpersoon komt zo’n club dan bij Veerman terecht. Henk heeft dat bij ons als mededeling gebracht en daar is het bij gebleven.”