Feyenoord kan weer beschikken over steunpilaar: ‘Wel wat kilo’s afgevallen’

Feyenoord moest het de afgelopen weken doen zonder Karim El Ahmadi, die met Marokko deelnam aan de Afrika Cup. Hoewel de Rotterdammers nog steeds een voorsprong van vijf punten op naaste achtervolger Ajax koestert, is iedereen bij de club blij dat de motor op het middenveld zich weer aan heeft gesloten bij de selectie.

El Ahmadi is helemaal klaar voor de wedstrijd tegen FC Twente, die zondag afgewerkt wordt: “Ik ben fit en heb alles gespeeld en iedere keer getraind. Natuurlijk ben ik blij dat ik heelhuids ben teruggekomen. Ik ben wel wat kilo's afgevallen, maar voel me volledig fit”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club.

Marokko schopte het in Gabon tot de kwartfinale, waarin de Leeuwen van de Atlas in de slotfase het hoofd moesten buigen voor Egypte. Die uitschakeling doet nog steeds pijn bij El Ahmadi: “Het was zeker zuur, vooral ook omdat Egypte in de laatste paar minuten scoorde. Het kon beide kanten op. Het is jammer dat je die wedstrijd verliest, maar al met al kunnen we denk ik terugkijken op een goed toernooi.”