‘Ik heb altijd gezegd dat als ik PSG zou verlaten, ik hierheen zou komen’

Jesé Rodriguez was afgelopen zomer een van de eerste grote aankopen van technisch directeur Patrick Kluivert. De van Real Madrid overgenomen aanvaller slaagde er echter niet in om te aarden bij Paris Saint-Germain en in januari kwam er na een half jaar (voorlopig) alweer een einde aan zijn periode in de Ligue 1.

Jesé verkaste op huurbasis naar zijn geboortestad Las Palmas en hoopt daar zijn carrière nieuw leven in te blazen: “Ik moet dicht bij mijn familie zijn, bij mijn mensen. Ik ben een man van mijn woord en ik heb voorzitter Miguel Angel Ramirez gezegd dat als ik weg zou gaan bij PSG, ik naar Las Palmas zou komen”, vertelde hij aan verslaggevers.

De Spanjaard stelde daarmee andere geïnteresseerden als Middlesbrough teleur. Zijn keuze voor Las Palmas was echter ook een sportieve: “Ik kom hier niet om vakantie te vieren. Ik kom hier om te vechten voor onze droom, om dichterbij de Europese plekken in LaLiga te komen. Ik ben dankbaar voor de interesse van andere clubs, maar mijn wensen waren altijd duidelijk. Ik wilde hierheen komen. Het kwam op het perfecte moment, ik moet spelen. Ik denk dat dit de juiste keuze was.”