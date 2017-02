‘Stoke-aankoop miste weken van eerste seizoenshelft wegens drugsgebruik’

Saido Berahino is in de eerste helft van het seizoen geschorst geweest vanwege het gebruik van drugs, zo meldt de Daily Mail. In september werd hij positief getest op ‘recreatieve drugs’, waarop de FA de aanvaller voor acht weken schorste. Volgens de officiële lezing ontbrak Berahino bij West Bromwich Albion vanwege een trainingsachterstand.

Afgelopen winter verkaste Berahino voor zo’n veertien miljoen euro naar Stoke City. Mark Hughes, manager van the Potters geeft nu op een persconferentie toe dat de aanvaller in de eerste seizoenshelft geschorst was wegens een ‘disciplinaire zaak van de FA’. Stoke was daarvan op de hoogte, maar dat vormde desondanks geen belemmering om Berahino over te nemen van West Bromwich Albion.

Afgelopen woensdag maakte de Engelse aanvaller zijn debuut voor Stoke, in de wedstrijd tegen Everton. Zaterdag wacht voor Berahino een ontmoeting met zijn oude club, als the Potters op bezoek gaan bij West Bromwich Albion.