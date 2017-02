PSV-verdediger weer terug naar geboorteland: ‘De timing was perfect’

Na negen jaar in het buitenland keerde Simon Poulsen vorige week terug naar zijn thuisland. De Deense verdediger gaat spelen voor SønderjyskE, waar zijn carrière begon. De 32-jarige Poulsen vindt dat hij een mooie leeftijd heeft om terug te keren naar de Deense competitie.

“Maar ik heb nog steeds ambities en kwaliteiten”, verzekert Poulsen tegenover BT. Hij tekende een contract voor twee seizoenen in Denemarken. “Die kan nog verlengd worden. Ik ben fris om weer te gaan voetballen en wil de jonge spelers helpen ontwikkelen met mijn ervaring. Voor SønderjyskE zal ik hard werken.”

“De timing was perfect, ik speelde niet veel in Nederland. Dan ga je twijfelen of je nog naar het buitenland gaat, of dat je terug naar huis gaat”, zegt de Deense verdediger, die eerder voor onder meer AZ, Sampdoria en PSV uitkwam. “Toen Sønderjyske met een aanbieding kwam, ging ik het met mijn gezin overleggen. Ik heb altijd gedacht dat ik op een bepaald moment terug naar Denemarken zou gaan. Ik hoefde niet naar huis, ik had nog een aantal jaar contract.”