‘Hij zei dat ik nog nooit voor iets heb moeten werken door mijn opvoeding’

De achtergrond van Patrick Bamford is iets anders dan de gemiddelde voetballer. De spits, die afgelopen winter overstapte van Chelsea naar Middlesbrough, komt uit een welgesteld milieu en liep bijna stage op Harvard. Burnley-manager Sean Dyche dacht dat Bamford daardoor niet hard genoeg was voor het profvoetbal.

Tijdens de huurperiode bij Burnley kwam de spits amper aan spelen toe. In de eerste seizoenshelft kwam Bamford tot zes wedstrijden voor the Clarets. “Er waren een aantal opmerkingen. Dyche zei dat doordat ik van Chelsea kwam en door de manier hoe ik opgegroeid ben, ik nog nooit voor iets heb moeten werken. Mijn achtergrond is niet relevant en ik brak niet eens door bij Chelsea”, zegt Bamford in gesprek met de Daily Mail.

“Ik begon bij Nottingham Forest met het schoonmaken van de toiletten en de douchevloer. Dus wat Dyche zei, deed pijn. Ik ging iedere dag naar huis, piekerend hoe ik in het team van Burnley kon komen”, stelt de 23-jarige spits. “Het was: Je bent goed opgevoed en alles is je aan komen waaien. Is dat wat mensen denken, alleen maar omdat ik naar een privéschool ging en een instrument bespeel? Dat mensen denken dat het me niet uitmaakt als ik niet speel, is het allermoeilijkste. Op de tribune zitten is een nachtmerrie.”