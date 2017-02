Drogba inspireerde Chelsea-middenvelder: ‘Het was een bron van kracht’

De loopbaan van N’Golo Kanté toont een opvallende parallel met die van Didier Drogba. Beiden speelden lange tijd op een relatief lager niveau in Frankrijk en kwamen uiteindelijk bij Chelsea terecht. De Franse middenvelder zegt nu dat de Drogba voor hem altijd een bron van inspiratie is geweest.

“De professionele wereld laat veel amateurs dromen. Toen ik de verhalen van Drogba en Adil Rami hoorde, die zich van amateur ontwikkelden tot prof, raakte ik geïnspireerd. Het was een bron van kracht, dat me zei dat ik nog professional kon worden”, zegt Kanté tegen SFR. Hij speelde jarenlang in de relatieve anonimiteit, bij Boulogne en Caen, voordat hij naar Leicester City trok. Binnen één seizoen ontwikkelde de middenvelder zich tot Frans international én kampioen van Engeland.

“Misschien was het anders gelopen als ik eerder van huis was gegaan, had ik mijn vrienden en familie achter moeten lopen. Ik groeide op zoals mijn vrienden en verliet pas op mijn negentiende het huis. Daardoor ben ik wie ik nu ben”, stelt de middenvelder van Chelsea. “Door fouten die ik maakte, ging ik het voetbal en de professionele wereld anders benaderen.”