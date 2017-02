Vader regelde fatale deal: ‘Bemoeit zich nu nooit meer met mijn carrière’

Hakan Calhanoglu werd donderdag definitief voor vier maanden geschorst. Aanleiding was de contractbreuk die hij bij Trabzonspor pleegde, toen de middenvelder zeventien jaar oud was. De deal werd geregeld door de vader van Calhanoglu, zonder dat de speler van Bayer Leverkusen er zelf van op de hoogte was.

In een restaurant in Darmstadt sprak Calhanoglu Senior met een afvaardiging van de Turkse club. Daarna vroeg hij de middenvelder om een contract te tekenen, wat Calhanoglu ook deed. “In onze cultuur heeft de vader het voor het zeggen. Het hoort niet om hem geen respect te geven. Ik was me nergens van bewust, ik was gewoon met voetbal bezig. Ik vertrouwde mijn vader”, vertelt de Turks international in gesprek met Express.

“Mijn vader weet dat hij een vreselijke vergissing heeft gemaakt. Dat maakt hem ook verdrietig. Hij is en blijft mijn vader, maar bemoeit zich nooit meer met mijn carrière”, vervolgt Calhanoglu, die tot het einde van het seizoen ontbreekt bij Bayer Leverkusen. “Ik heb al veel meegemaakt in mijn carrière, dit maakt me alleen maar sterker. Het is ergste is dat Bayer beïnvloed wordt in deze situatie. Dat geeft me een schuldgevoel, het spijt me oneindig.”

Een aantal mensen levert ook kritiek op het feit dat Trabzonspor naar de FIFA is gestapt. Vice-voorzitter Nevzat Aydin maakt op Twitter korte metten met die kritieken. “De schorsing van Hakan Calhanoglu is nog vrij licht. Je tekent bij Trabzonspor, krijgt je geld en verdwijnt dan. Mensen geven ons kritiek dat we naar de FIFA zijn gestapt, alleen omdat hij Turks international is.”