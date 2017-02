‘Man United bereikt akkoord en betaalt 41 miljoen euro’

Nélson Semedo lijkt aan de slag te gaan bij Manchester United, want O Desporto ao Minuto meldt dat de club uit de Premier League een principeakkoord heeft bereikt met Benfica. De Engelsen zullen in de zomer naar verluidt ongeveer 41 miljoen euro betalen voor de 23-jarige rechtervleugelverdediger.

Man United slaagde er niet in om centrale verdediger Victor Lindelöf weg te halen uit Lissabon, maar de onderhandelingen over Semedo zouden dus een stuk soepeler verlopen. In de afgelopen transferperiode zou de club van manager José Mourinho zich ook al in Lissabon hebben gemeld, maar heel concreet lijken die gesprekken toen niet te zijn geworden.

Semedo zei eind december zelf nergens van op de hoogte te zijn: “De supporters kunnen rustig blijven en rustig slapen. Ik focus mij volledig op Benfica en hoop hier nog jaren te blijven spelen. Ik hoop de club te helpen bij het bereiken van de doelstellingen”, aldus de enkelvoudig international van Portugal in een interview met Sport TV.