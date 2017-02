‘Payet heeft de club en de fans laten vallen en ik ben enorm teleurgesteld’

West Ham United ontving zo’n 29 miljoen euro voor de overgang van Dimitri Payet naar Olympique Marseille. Volgens mede-eigenaar David Gold hadden the Hammers vele malen meer kunnen ontvangen voor de Franse middenvelder. Hij schat de waarde van Payet tussen de 46 en 56 miljoen euro.

“In de open markt hadden we minstens 41 miljoen euro voor hem kunnen krijgen”, zegt Gold tegenover BT Sport. Toch ziet hij voordelen in het vertrek van Payet. “Het moreel bij de spelers is nu beter, een paar maanden geleden nam die alleen maar af. We moesten de beslissing nemen, we wilden Payet eigenlijk absoluut niet kwijt. De manager (Slaven Bilic - red.) wilde het team om hem heen bouwen, maar soms is dat onmogelijk.”

“Je doet alles en plotseling realiseer je dat het geen zin hebt. Hij heeft de club en de fans laten vallen en ik ben enorm teleurgesteld”, besluit de mede-eigenaar van West Ham. Sinds het begin van januari probeerde Payet een vertrek uit Londen te forceren, door te weigeren nog langer in het shirt van the Hammers te spelen. Uiteindelijk met succes, want vorige week maakte de middenvelder de overstap naar Marseille.