Bondscoach Kameroen sneert naar Onana: ‘Dat zullen ze zich beklagen’

Het was voor Hugo Broos, bondscoach van Kameroen, passen en meten voorafgaand aan de Afrika Cup. Diverse spelers, waaronder André Onana, lieten weten geen zin te hebben in het toernooi. Toch haalden de Ontembare Leeuwen donderdag de finale en Broos denkt dat de spelers die afzegden zich wel achter de oren zullen krabben.

Naast Onana, bleven ook Maxime Poundjé, Ibrahim Amadou, Allan Nyom en Guy Ndy Assembé en André Zambo Anguissa thuis. Joël Matip liet in eerder stadium al weten niet in te gaan op de uitnodiging van Broos. “Dat zullen ze zich nu al een beetje beklagen. We zijn vorig jaar begonnen om van deze spelers een groep te maken. Ik heb veel spelers vervangen en heb ook nieuwe en jonge spelers ingepast”, zegt de bondscoach van Kameroen tegen Sporza.

“Ik zit al 29 jaar in het trainersvak en zo'n groep heb ik nog nooit meegemaakt. Dit zijn geen 23 voetballers, maar 23 vrienden. De sfeer is altijd goed, niemand zit met een lang gezicht op de bank”, gaat Broos verder. “We hebben een jonge ploeg, maar we maken veel goed met werkkracht en strijd. We hebben maar twee dagen rust, maar de spelers zijn zo gemotiveerd dat ze de vermoeidheid niet zullen voelen.”