‘Ik besefte: ik ben 32 en wil mijn tijd niet verdoen op de bank bij Chelsea’

Branislav Ivanovic is na negen jaar terug in Rusland, want de rechterverdediger zette woensdagmiddag zijn handtekening onder een contract voor twee en een half jaar bij Zenit Sint-Petersburg. De 32-jarige Serviër is blij om terug te zijn in de Premjer Liga, zo vertelt hij in een interview met Championat.

“Ik heb genoten van mijn tijd in Rusland”, doelt Ivanovic op zijn periode bij Lokomotiv Moskou. “Ik heb mij hier altijd uitstekend gevoeld en heb daarom ook nooit uitgesloten dat ik eens terug zou keren in het Russische voetbal. Er is in bijna tien jaar tijd veel veranderd, maar ik ben blij dat ik weer in Rusland mag spelen. Ik heb het zelfs een beetje gemist.” Ivanovic mocht van Chelsea transfervrij vertrekken en gaat volgens MOZZARTSport 3,2 miljoen euro per jaar verdienen bij Zenit.

De back had naar eigen zeggen nog een andere optie, maar hoefde niet lang over de aanbieding van Zenit na te denken. “Ik besloot vrijwel direct dat ik hier naartoe wilde. Zenit was tien jaar geleden al goed, maar nu is de club nog groter geworden. Mijn voornaamste doel is nu om goede resultaten te behalen en om een basisplaats af te dwingen. Hoe veel ik ga spelen, dat hangt van mijn prestaties af.” Ivanovic had bij Chelsea lang een basisplaats, maar raakte die onder manager Antonio Conte kwijt en trok daarop zijn conclusies.

“De afgelopen drie maanden speelde ik niet veel. Ik besefte: ik ben 32 en kan mijn tijd niet verdoen op de reservebank. Ik voel mij topfit en ben nog erg gemotiveerd. Ik wil spelen. Ik wil altijd in de basis staan, betrokken zijn bij het elftal. Ik realiseerde mij dat een transfer de beste oplossing voor mij en mijn gezin zou zijn. Ik hoop dat ik de verwachtingen kan inlossen en dat ik kan bewijzen dat Zenit de juiste keuze voor mij is geweest”, besluit Ivanovic, die in totaal 377 officiële wedstrijden voor Chelsea speelde.