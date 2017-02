Begeerd toptalent wordt grootverdiener bij Sporting

Gelson Dany Batalha Martins, kortweg Gelson, heeft zijn contract bij Sporting Portugal met één jaar verlengd en ligt nu tot de zomer van 2022 vast in Lissabon. De gelimiteerde transfersom in de arbeidsovereenkomst bedraagt zestig miljoen euro.

De op Kaapverdië geboren Portugees hoort volgens bronnen nu bij de grootverdieners in de selectie van trainer Jorge Jesus; de rechtsbuiten verdiende eerder naar verluidt nog geen miljoen euro per jaar. Gelson lijkt door de nieuwe verbintenis nog wel even bij Sporting te blijven, hoewel hij nadrukkelijk in verband werd gebracht met clubs als Barcelona, Real Madrid, Manchester City en Manchester United.

Die ploegen lijken voorlopig dus echter geen moeite te hoeven doen om Gelson in te lijven. Zaakwaarnemer Ulisses Santos liet in december al weten dat de tweevoudig international in ieder geval in januari geen transfer zou maken: “Hij gaat zeker niet weg. Er ligt ook geen aanbieding. Hij is een speler van Sporting en dat blijfft hij. Hij gaat in januari niet weg, dat weet ik zeker.” Gelson speelde tot dusverre 75 wedstrijden voor Sporting en daarin kwam hij tot twaalf doelpunten en dertien assists.

Coates

Sebastián Coates blijft bij Sporting. De 26-jarige verdediger speelde al een jaar op huurbasis voor os Leões en heeft nu een handtekening gezet onder een contract tot medio 2022 bij de club van onder anderen Bas Dost, Marvin Zeegelaar, Douglas en Luc Castaigos. Sunderland ontvangt vijfenhalf miljoen euro voor de Uruguayaan.