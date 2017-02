Wenger: ‘Hij kan de nieuwe Henry worden, natuurlijk volgen we hem’

Kylian Mbappé beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij AS Monaco. De achttienjarige aanvaller scoorde zes keer in 21 officiële wedstrijden voor de Franse koploper en fungeerde tevens al vijfmaal als aangever. Mbappé weet zich bovendien gevolgd door Arsenal-manager Arsène Wenger, die de Franse belofte vergelijkt met voormalig topspits Thierry Henry.

"Mbappé heeft veel weg van Henry, ze hebben vergelijkbare kwaliteiten. Het talent en potentieel is hetzelfde", vertelt de oefenmeester in gesprek met beIN Sports. Wenger had Henry jarenlang onder zijn hoede bij Arsenal en heeft goede hoop dat Mbappé in de voetsporen van zijn landgenoot kan treden. "Het hangt ervan af of hij dezelfde drift, intelligentie en motivatie heeft. Binnen twee tot drie jaar zullen we meer weten, maar de eerste tekenen zijn veelbelovend."

Wenger sluit een poging om de spits naar het Emirates Stadium te halen niet uit. "Natuurlijk volgen we hem", bekent Le Professeur . "We kennen hem heel goed. Het is een extatische jongen, zoals Henry ook was. Hij kan al dribbelend spelers passeren en is efficiënt. Hij zou de nieuwe Henry kunnen worden. Hij ontwikkelt zich goed." Mbappé verlengde vorig jaar zijn contract bij Monaco en ligt nu tot medio 2019 vast in het prinsdom.