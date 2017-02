Kameroen staat na negen jaar weer in finale van Afrika Cup

Kameroen heeft zich geplaatst voor de finale van de Afrika Cup, waarin men het zondag opneemt tegen Egypte. De Ontembare Leeuwen, die het landentoernooi in 2002 voor het laatst wonnen, waren donderdagavond met 2-0 te sterk voor Ghana.

Michel Ngadeu Ngadjui van Slavia Praag brak de ban, want de verdediger profiteerde na 72 minuten van miscommunicatie achterin bij Ghana en kon na een vrije trap van dichtbij binnenschieten (1-0). Ghana liet weinig zien en met name in de eerste helft stelde het team van Avram Grant hevig teleur.

The Black Stars kregen niet veel kansen, maar Jordan Ayew had wel degelijk kunnen scoren. De aanvaller mikte zowel in de eerste helft als na de verplichte onderbreking naast en zag hoe Christian Bassogo er in de blessuretijd na een counter 2-0 van maakte in Franceville.