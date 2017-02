‘Ik gun AZ veel, maar ik wil toch dat PSV wint; dat hoort bij topsport’

PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij AZ en Toon Gerbrands keert dan voor de derde keer als algemeen directeur van de Eindhovenaren terug in Alkmaar. Gerbrands werkte twaalf jaar in het AFAS Stadion en beleefde er ‘een mooie tijd’, zo vertelt hij in een interview met PSV TV.

“Mooie dingen beleefd, prijzen gewonnen. Maar het blijft topsport. Als je ergens weggaat, doe je de deur dicht en ga je het zo goed mogelijk proberen te doen bij een andere club”, aldus de 59-jarige Gerbrands, die AZ alle succes van de wereld gunt, maar zaterdagavond wel hoopt dat hij met PSV met drie punten weer terug in de bus stapt.

“Ik gun AZ heel veel, maar in de wedstrijden waarin wij tegen ze spelen, wil ik toch dat PSV wint en ik hoop ook dat we hoger dan AZ eindigen. Dat is een beetje hoe het in de topsport werkt als je ergens weggaat”, besluit Gerbrands. PSV staat momenteel met 43 punten op de derde plaats in de Eredivisie.