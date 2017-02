‘Dat boeit mij niet, want Wenger en Arsenal hebben mij alles gegeven’

Cesc Fàbregas neemt het zaterdagmiddag met Chelsea op tegen zijn oude club Arsenal. De middenvelder speelde tussen 2003 en 2011 meer dan driehonderd wedstrijden voor the Gunners en koestert nog altijd warme gevoelens voor de Noord-Londense vereniging.

"Er is veel gezegd over mij en Arsenal, maar het interesseert me inmiddels niet meer wat mensen van mij vinden", vertelt Fàbregas in aanloop naar het duel van komend weekeinde in gesprek met Natacha Tannous. "Ik vind alleen mijn gevoelens jegens Arsenal belangrijk. Arsenal zal altijd de club zijn die het meest in mij geloofde."

Fàbregas werd op zestienjarige leeftijd door Arsenal weggeplukt bij Barcelona en groeide onder manager Arsène Wenger uit tot een speler van wereldformaat. In 2011 opteerde de spelmaker voor een terugkeer naar zijn jeugdliefde, maar Fàbregas kon in Camp Nou niet voldoen aan de hoge verwachtingen, waarna drie seizoenen later een transfer naar Chelsea volgde. “Wenger en Arsenal hebben mij alles gegeven. Zonder hen zou ik vandaag de dag geen wereldkampioen en Europees kampioen zijn geweest", besluit de 110-voudig Spaans international.