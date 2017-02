‘Hij is de beste speler in de geschiedenis van Chelsea, een legende’

Frank Lampard zette donderdag op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn imposante voetbalcarrière. De Engelsman zat sinds zijn vertrek bij New York City FC zonder club en kondigde via Instagram zijn pensioen aan. John Terry speelde jarenlang samen met Lampard bij Chelsea en stak via hetzelfde medium de loftrompet over zijn voormalig teamgenoot.

Terry noemde de middenvelder 'de beste speler uit de clubgeschiedenis van Chelsea' en richtte zich vervolgens persoonlijk tot Lamps: "Het was me een waar genoegen om met jou samen te spelen en van dichtbij mee te maken hoe toegewijd en hardwerkend jij altijd bent geweest. Twintig doelpunten per jaar waren niet genoeg voor jou, elke seizoen mikte je op 25 tot dertig goals. Ik zal de successen die wij samen hebben gevierd nooit vergeten."

Lampard belandde in 2001 bij Chelsea en speelde uiteindelijk 626 wedstrijden voor de Londense grootmacht, waarmee hij drie keer landskampioen werd en ook nog onder meer een Champions League won. "Een heer, zowel op als naast het veld, en een leider in de kleedkamer. Legend, hero, inspiration plus the best ever", besloot Terry zijn lofzang.